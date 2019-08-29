جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم يويفا حفلًا كبيرًا مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية لإجراء قرعة دورالمجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 20192020 وإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة العجوز.



وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن العديد من المباريات القوية كعادة البطولة الأقوى أوروبيًا وعالميًا.



وأوقعت القرعة ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 مرة في مجموعة متوسطة بقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي وبجوار كلًا من جلطة سراى التركي وكلوب بروج البلجيكي.



إليكم جدول مباريات ريال مدريد في دور المجموعات:



18 سبتمبر.. باريس سان جيرمان – ريال مدريد.

1 أكتوبر.. ريال مدريد – كلوب بروج.

‏22 أكتوبر.. جلطة سراي – ريال مدريد.

6 نوفمبر.. ريال مدريد – جلطة سراي.

‏26 نوفمبر.. ‏ريال مدريد – باريس سان جيرمان.

11 ديسمبر.. كلوب بروج – ريال مدريد.