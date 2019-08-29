مستقبل وطن بقنا يطلق التدريب الأول حول دور وأهمية الشباب في الحياة السياسية

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا فعاليات التدريب الأول للشباب حول "أهمية دور الشباب في الحياة السياسية " بقاعة المؤتمرات بنزل شباب مدينة قنا تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبحضور المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية والمهندس أحمد الجندي عضو الأمانة المركزية بالحزب، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم محافظة قنا ومحمد عبد الستار أمين شباب المحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وعدد كبير من الشباب.



وقال المهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية إن حزب مستقبل وطن، وهو أكبر حزب سياسي في مصر، يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، خاصة وأن ٦٠ ٪ من تعداد مصر من الشباب، والدليل على هذا الاهتمام هو أن الحزب يقوده الشباب.



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل بجهود كبيرة في العمل الخيري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأن الحزب سيشارك في العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح عن السيسي "حياة كريمة"، بجانب العمل علي الشق السياسي من خلال تنفيذ العديد من الدورات التثقيفية والتدريبية لخلق كوادر واعية وملمة بالعمل الحزبي والسياسي وقادرة علي تحقيق برامج وأهداف الحزب.



وقام المهندس أحمد الجندي عضو الأمانة المركزية بالحزب بعرض تفصيلي لتعريف الأحزاب السياسية وحزب مستقبل وطن من حيث مبادئه وأهدافه وسياساته وأهمية دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية ومدي تأثير الأحزاب علي الحياة السياسية.



كما قدم عضو الأمانة المركزية جلسة تدريبية علي العديد من المهارات الحياتية وهي " التواصل وكيفية تحديد الأهداف وتحقيقها وكيفية بناء فريق عمل قوي".



من جانبه، أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا علي اهتمام الحزب وقياداته بالشباب لكونهم هم مشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية علي مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أمانة المحافظة تفتح جميع القنوات للتواصل مع الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها في المجال الصحيح، وأن الحزب نفذ العديد من الفعاليات التي اهتمت بالشباب بصفة خاصة ومنها دوري مستقبل وطن علي مدار موسمين متتاليين.



وفي نهاية اليوم، أدار أمين شباب الجمهورية حوارا مفتوحا مع الشباب رد خلاله علي جميع الاستفسارات واستمع لبعض الشكاوى، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يضم العديد من الكيانات ومن مركز مستقبل وطن للدراسات الاستراتيجية، وهو يحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث الدراسات التي أصدرها.