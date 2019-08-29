مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة، حيث حصدت 229 ميدالية متنوعة؛ لتكسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو 2015، والذي تحقق بـ 217 ميدالية متنوعة.



وحققت بعثة مصر - حتى الآن - 229 ميدالية متنوعة، بينها 79 ذهبية و87 فضية و63 برونزية، وذلك حسبما ذكر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية المصرية على موقع التواصل الاجتماع (فيس بوك).



وكان الرقم السابق المسجل باسم مصر تحقق في الكونغو 2015 بواقع 217 ميدالية بينها، 85 ذهبية و63 فضية و69 برونزية.



وتمتلك بعثة مصر فرصة من أجل زيادة عدد الميداليات قبل انتهاء منافسات الدورة وتحقيق رقم قياسي في ختام المنافسات يسجل باسم مصر.