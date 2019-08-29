عسر وعبد العزيز يحصدان برونزيتين بمنافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الإفريقية
الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:35 م
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حصد اللاعب عمر عسر الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الإفريقية في منافسات تنس الطاولة فردي رجال المقامة بصالة مولاي الحسن بمدينة الرباط بالمغرب.
وحققت فرح عبدالعزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السيدات.
وكانت دينا مشرف حققت ذهبية فردي السيدات لتنس الطاولة
وحققت فرح عبدالعزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات السيدات.
وكانت دينا مشرف حققت ذهبية فردي السيدات لتنس الطاولة