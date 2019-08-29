الوحدة السعودي يتعاقد مع بوتيا بعد فسخ عقده مع الهلال

أعلن نادي الوحدة السعودي التعاقد مع المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا قادما من الهلال، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر حساب الوحدة عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه توفيق التونسي المشرف العام على الفريق، معلنا عن تعاقد الفريق مع الاسباني بوتيا لتلبية رغبة الجهاز الفني.



وعلق النادي على مقطع الفيديو قائلا: "في إطار التواصل مع جماهير الوحدة، توفيق تونسي المشرف العام كرة القدم يفتح قلبه، ويكشف آخر المستجدات المتعلقة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ويوجه رسائل مهمة لجماهير، وعشاق فرسان مكة"، قبل الإعلان عن الصفقة.



وكان بوتيا خرج من حسابات الهلال في الصيف لرغبة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لوصيف النسخة الماضية من الدوري السعودي، في التعاقد مع كويلار لاعب فلامنجو البرازيلي.



يذكر أن بوتيا انضم إلى الهلال في العام الماضي قادمًا من صفوف أوليمبياكوس اليوناني.



ويشار إلى أن الوحدة استهل مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الاتفاق بهدفين دون رد