مانشستر سيتي متفائل بمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أعرب ألبرتو جالاسي، عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بالمجموعة التي وقع بها "الستزنز"، مؤكدا أن مواجهة أتالانتا الإيطالي ستكون رائعة للغاية.



وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الخميس، عن وقوع السيتي في المجموعة الثالثة رفقة أتالانتا وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي.



وقال جالاسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "من الجيد مواجهة أتالانتا، ستكون مباراة جيدة لأن الفريق الإيطالي يلعب كرة جيدة، وهذا ما نحبه".



وأضاف: "في العام الماضي حدث خطأ في مباراة واحدة فقط وكنا على بعد لحظات من الوصول لنصف النهائي، بيب جوارديولا يريد تحقيق دوري أبطال أوروبا مجددا، لقد فاز به من قبل مع برشلونة وسوف يفوز بها مرة أخرى معنا".



وشهدت النسخة الماضية توديع سيتي للبطولة من الدور ربع النهائي على يد مواطنه توتنهام هوتسبير، بفضل قاعدة الهدف الاعتباري، بعدما انتهى مجموع المباراتين 4-4.



وكان السيتي على بعد خطوة من تحقيق الفوز، حيث سجل رحيم سترلينج هدفا في اللحظات الأخيرة، لكن ألغي بتدخل من تقنية الفيديو، بداعي التسلل ليودع "السماوي" البطولة.



وأتم: "أتذكر دائمًا ما أخبرني به ريكاردو كاكا بأن الفوز بدوري أبطال أوروبا أصعب من كأس العالم، لأن البطولة الأوروبية تلعبها على مدار الموسم، ويجب أن يكون الحظ إلى جانبك دائما".



ويسعى السيتي لحصد أول ألقابه من البطولة الأوروبية، بجانب الاحتفاظ بهيمنته على البطولات المحلية في إنجلترا، حيث توج بالرباعية خلال الموسم الماضي وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وافتتح السيتي الموسم الحالي بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، بالفوز مجددا على ليفربول بركلات الترجيح 5-4.