نيدفيد مندهش من خسارة رونالدو جائزة الأفضل في أوروبا

كشف بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، عن اندهاشه من خسارة البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في أوروبا، لصالح الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، خلال حفل قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الخميس.



وخلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، قال نيدفيد: "ربما توقعت فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكننا نتقبل أي شيء".



وعن رأيه في نتائج قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، قال نيدفيد: "إنها مجموعة صعبة وليست سهلة على الجميع، لكنها سمة البطولة دائما".



وأردف: "هدفنا الأول هو تجاوز مرحلة المجموعات، هذه هي الخطوة الأولى لأننا تغيرنا كثيرا، وأؤمن بتحسن جودة الفريق، كما أن لدينا مدربا ولاعبين جددا، لذا أثق في جاهزيتنا لموسم رائع".



وأكمل: "نحن نعرف أتلتيكو مدريد، وتواجهنا معهم أيضا خلال فترة الإعداد، ومن الصعب دائما مواجهة فريق يدربه (الأرجنتيني) دييجو سيميوني، كما أن باير ليفركوزن صعب للغاية، خاصة خارج ملعبه".



وأشار نيدفيد إلى امتلاك لوكوموتيف موسكو الروسي عددا هائلا من اللاعبين الأجانب، كما أن اليوفي سيضطر لخوض رحلة طويلة عند السفر لروسيا، مضيفا: "نحن بالفعل لدينا مجموعة من الصعوبات، لكننا قادرون على التعامل معها".



وبسؤاله عن مصير المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لم يستبعد نيدفيد رحيل اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل.



وأسفرت القرعة عن وقوع بطل إيطاليا ضمن فرق المجموعة الرابعة بجانب أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.