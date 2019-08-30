بشرى سارة للمصابين بسرطان القولون (فيديو)









زف الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، بشرى سارة للمصابين بسرطان القولون، كاشفًا أن نسبة الشفاء مرتفعة تصل إلى 85%.وقال خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه نجح في إجراء جراحات للمصابين بسرطان الكبد، بعد تصغيره بالعلاج الكيماوي.وأشار أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن تناول الفول والبقوليات والألياف، يقلل نسبة الإصابة بسرطان القولون.