سمر حمزة: أسير بخطوات ثابتة نحو طوكيو

أعربت المصارعة سمر حمزة لاعبة منتخب مصر عن سعادتها بفوزها ببرونزية المصارعة بدورة الألعاب الافريقية.



وقالت سمر: "ميدالية اعتز بها وأشعر أنى أسير بخطوات ثابتة نحو أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠".



ووجهت سمر الشكر لوزير الشباب والرياضة، كما وجهت الشكر لعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة وأعضاء مجلس الادارة، كما وجهت الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لها - ولفريق الفراعنة الاوليمبى الذى تنتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية، كما وجهت الشكر لروابط الرياضية لحرصهم على وصولها لمستوى عالى فنيا وبدنيا وصحيا ومشاركتها فى معسكر أوكرانيا الذى قدم لها فرصة احتكاك متميزة وكذلك مشاركتها فى بطولة الجائزة الكبرى باسبانيا وحصدها برونزية البطولة.



جاء هذا الفوز على صالة الجديدة بمدينة الجديدة وذلك فى اطار فاعليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.