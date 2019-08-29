حفل استقبال ملكي لحفيدة الفنانة إلهام الفضالة (فيديو)

نظمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حفل استقبال ملكي لحفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى منى، والتي أطلق عليها اسم "إلهام".



ونشرت إلهام الفضالة، فيديو للاستعدادات لاستقبال حفيدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "كان حفل استقبال فرحتي الأولى بلوما رائع بأدق تفاصيله حتى بدا وكأنه عالمٌ صغير لأميرةٍ ملونٌ بألوان الطفولة الهادئة والبريئة".



ووجهت رسالة شكر خاصة لكل من ساهم في نجاح الحفل قائلة: "شكرًا من القلب لكل من ساهم في نجاح الإستقبال الذي أبهرني بروعته وشاركني فرحتي".



وكانت إلهام الفضالة قد رزقت بحفيدتها يوم 20 أغسطس الجاري، ونشرت أول صورة لها برفقتها عبر "إنستجرام".



يذكر أن الفنانة الكويتية احتفلت بزفاف ابنتها يوم الخميس 22 نوفمبر العام الماضي، في حفل أسطوري حضره حشد هائل من نجوم الوطن العربي.