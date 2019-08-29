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حفل استقبال ملكي لحفيدة الفنانة إلهام الفضالة (فيديو)

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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نظمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حفل استقبال ملكي لحفيدتها الأولى من ابنتها الكبرى منى، والتي أطلق عليها اسم "إلهام".

ونشرت إلهام الفضالة، فيديو للاستعدادات لاستقبال حفيدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "كان حفل استقبال فرحتي الأولى بلوما رائع بأدق تفاصيله حتى بدا وكأنه عالمٌ صغير لأميرةٍ ملونٌ بألوان الطفولة الهادئة والبريئة".

ووجهت رسالة شكر خاصة لكل من ساهم في نجاح الحفل قائلة: "شكرًا من القلب لكل من ساهم في نجاح الإستقبال الذي أبهرني بروعته وشاركني فرحتي".

وكانت إلهام الفضالة قد رزقت بحفيدتها يوم 20 أغسطس الجاري، ونشرت أول صورة لها برفقتها عبر "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة الكويتية احتفلت بزفاف ابنتها يوم الخميس 22 نوفمبر العام الماضي، في حفل أسطوري حضره حشد هائل من نجوم الوطن العربي.
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كان حفل استقبال فرحتي الأولى بلوما رائع بأدق تفاصيله حتى بدا وكأنه عالمٌ صغير لأميرةٍ ملونٌ بألوان الطفولة الهادئة والبريئة .. فشكراً من القلب لكل من ساهم في نجاح الإستقبال الذي أبهرني بروعته وشاركني فرحتي .. وفي مقدمتهم مستشفى السيف التي أقمت فيها الاستقبال في قاعة السيف .. شكراً لكم من القلب على تعاملكم الراقي وحفاوة خدمتكم وكل ماقدمتوه لنا @alseef_hospital1 وشكر كبير للدكتورة عاليه العجمي في مستشفى السيف على رقي تعاملها وحفاوتها ورعايتها الفايقة للمرضى .. __ شكراً للمصممة صاحبة الذوق الرفيع مشاعل بن جبل على تصميمها الحفل بشكل راقي وجميل وشكراً لمنسقتها حنان @mh.signature __ وشكراً لمن وثق لحظاتنا الجميلة المصورين المبدعين على تصوير الفديو @pdlens_kw __ وشكراً لسراي على تطيبهم للحفل وعلى توزيعاتهم الجميلة بفكرة جديدة وعلى الڤاليه الخاص لضيوفنا الكرام @q8saray __ وشكراً للضيافة المميزة والخدمة الراقية المقدمة من ميني ماني والشكر موصول لمناهل العتيبي @1minimany __ وشكراً للمصممة عبير الشعلان على تصميم فستان بنتي منى الجميل وتصميمها لغطاء سريرها @abeery_designer __ وكل الشكر على تنسيق ورود الاستقبال الجميل لفلاورد @flowardco __ وشكرا لمصمم الحلويات الذيدة بأشكال جميلة @thecrafterskw __ وشكراً لفكتوريان على روعة تصميم كيكة الاستقبال @thevictoriankw __ وكل الشكر للبيت الخشبي على تصميم ديكور الحفل @wooden_house __ وشكراً لأنامل الرسامة ضحى البلوشي على الرسمات الجميلة @dbloshe __ وشكراً لخبيرة التجميل خلود الشمري على مكياجها الرائع لي ولبناتي @khluood_artist __ وشكراً لمصففة الشعر المبدعة سماح على تساريحاتها الجميلة لي ولبناتي @samaha_style __ وشكراً لتيارا على اكسسورات شعر بنتي منى @tiarakwt __ #ماشاء_الله #ماشاءالله_تبارك_الرحمن #ماشاءالله_لاحول_ولاقوة_الا_بالله #الهام_الفضاله #منى_العتيبي #منى_العتيبي_إلهام_الفضاله #استقبال_ولادة #الكويت #لوما_الصغيرة #حفيدة_إلهام_الفضاله #بيبي_لوما

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