هادي: سندافع عن اليمن وسيادتها ووحدتها والمعركة اليوم مصيرية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، أنه لا يمكن أن تكون الحاجة لمن وصفهم بـ "الأشقاء" في معركة العرب ضد إيران، في إشارة إلى دولة الإمارات، مدخلًا لتقسيم اليمن أو التفريط بشبر واحد من أراضيه الطاهرة.



وقال هادي في بيان بثته قناة اليمني الفضائية الرسمية:"كرامتنا وحياتنا في صون أرضنا والدفاع عنها وعن سيادتها، والمعركة اليوم هي معركة مصيرية للدفاع عن وحدة وسلامة واستقرار وطن الأجداد ومستقبل الأحفاد في اليمن الاتحادي العادل".



وأشار هادي إلى أن "المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل وتخطيط من دولة الامارات، ثم توسعت باتجاه محافظة لحج وأبين لتسقط المؤسسات والمعسكرات حتى وصلت لأرض شبوة.



واتهم الرئيس اليمني دولة الإمارات العربية باستغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد:"لتسلط قوات الانتقالي ضد مؤسسات الدولة الشرعية".



وتابع:" لكن المعدن الأصيل للكثير منهم دفعهم للاصطفاف بجانب إخوانهم بالجيش الوطني، فانطلقت بعدها شرارة الكرامة في محافظة أبين لتصطف وحدات مع وحدات الجيش الوطني، وتقوم بتحرير كامل محافظة أبين وصولًا لأبواب العاصمة المؤقتة عدن".



وأضاف هادي "في هذه اللحظة الفارقة والصعبة من تاريخنا.. يواجه جيشنا الوطني المليشيات الحوثية الإيرانية، وكذلك وفي نفس اللحظة يواجه التمرد المسلح الذي يستهدف الشرعية الدستورية والهوية اليمنية، والذي قامت به ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، والذي نصب

نفسه ظلمًا وعدوانًا وبالقوة المسلحة ممثلًا لأبناء شعبنا اليمني في المحافظات الجنوبية، وقام وما يزال يقوم بأبشع الجرائم ضد المواطنين العزل مستخدمًا ترسانة عسكرية إماراتية، سعيًا منه لتحقيق أهداف وغايات مموليه سعيا نحو تقسيم بلادنا".



ولفت هادي إلى أن "الطيران الإماراتي نفذ عدة غارات عسكرية ضد المواطنين وأفراد الجيش الوطني وسط أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة بعدن، مما دفع القوات للانسحاب إلى محيط محافظة عدن لتجنيب العاصمة عدن وأهلها الأحرار المسالمين الدمار الجنوني، الذي قامت به مليشيات الانتقالي

مدعوما بغطاء جوي وغارات عسكرية لطائرات دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأردف بالقول:" فوجئنا بعد ذلك بعدة غارات عسكرية قام بها الطيران الإماراتي صباح اليوم الخميس، راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح في محافظة أبين وعدن وعمليات مداهمات واعتقالات، ووصل الحد إلى إعدامات للجرحى في بعض مستشفيات أبين ".



وأكد هادي أن حكومته قد وجهت بكافة مؤسساتها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مختلف الأصعدة لمواجهة هذا الاستهداف "السافر "ضد بلادنا ووحدة وسلامة أراضيه.



ودعا هادي الجنود والقبائل اليمنية التي تدافع عن تراب وطنها وشرعيته ونظامه الجمهوري في كل المحافظات، لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن، وبسط نفوذ الدولة فيها "والذي سيقربنا من النصر الأكبر والأعز في تحرير العاصمة صنعاء، وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي الذي كان المستفيد

الأكبر من تعطيل قدرات الدولة، ومشروعها الوطني خلال الفترة الماضية".



واستطرد بالقول:" لم ترهبنا أسلحة وترسانة إيران وميلشياتها، وكذلك لن ترهبنا طائرات العابثين المستهدفين أرضنا".



وتوجه الرئيس اليمني بالشكر للمملكة العربية السعودية وقائد التحالف العربي لموقفها الذي لن ينسى في التأكيد على وحدة اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عنه ضد الأطماع والتمدد الإيراني.



وطالب هادي بضرورة تدخل السعودية والتحالف لإيقاف هذا التدخل السافر من خلال دعم تلك المليشيات واستخدام القصف الجوي ضد قواتنا المسلحة.