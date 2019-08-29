ترامب يعلن رسميا تأسيس "قيادة الفضاء"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تأسيس قيادة الفضاء الأمريكية كجزء من جهد أوسع للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء.



وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض مساء اليوم: "هذا يوم تاريخي" حيث ندرك فيه أهمية الفضاء بالنسبة للأمن والدفاع الوطنيين لأمريكا".



وأكد ترامب أن قيادة الفضاء التي يرأسها جنرال في سلاح الجو، "ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن يتم التشكيك فيها أبدًا ولا يتم تهديدها مطلقًا"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".



وأشارت الوكالة إلى أن التركيز المتجدد على الفضاء باعتباره مجالًا عسكريًا يعكس القلق بشأن مدى تعرض الأقمار الصناعية الأمريكية لأي هجوم حيث تعتبر بالغة الأهمية لمصالح الولايات المتحدة فمن المحتمل أن تتعرض للأسلحة النووية المضادة للأقمار الصناعية الصينية والروسية.



ويتمثل دور القيادة الفضائية الجديدة في القيام بعمليات مثل تمكين الملاحة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات والقادة في الميدان وتوفير تحذير من إطلاق الصواريخ في الخارج، كما ستكون قوة الفضاء الجديدة خدمة عسكرية متميزة مثل الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل.



وعندما كان جيم ماتيس وزيرًا للدفاع، كان البنتاجون مترددًا في تبني فكرة قوة الفضاء إلا أن وزير الدفاع الجديد مارك إسبر أيد ترامب في هذه الخطوة واعلن اليوم تنفيذها رسميا.