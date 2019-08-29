شفيع والخيبري يشيدان بفوز الفيحاء على الحزم بالدوري السعودي

عبر الأردني عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء، عن سعادته بفوز فريقه 2 1 على الحزم، اليوم، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وقال شفيع- في تصريحات عقب المباراة: "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة كبيرة، وسنعمل دائمًا على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة".



من جانبه، أبدى سامي الخيبري لاعب الفريق سعادته بالفوز حيث قال: " بدأنا المباراة بقوة، لكننا تراجعنا في بعض الفترات، وهو مانتج عنه هدف الحزم".



وأضاف: " تمكنا من العودة سريعًا إلى المباراة، وحققنا فوزًا مستحقًا".



وكان الفيحاء قد قلب تأخره صفر 1 في الشوط الأول، إلى فوز 2 1 في الشوط الثاني، ليحقق انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ورفع الفيحاء رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني مؤقتًا خلف العدالة بفارق الأهداف، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة الثانية.