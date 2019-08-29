ضبط راكبة تركية لمحاولتها تهريب "نقود مصرية" في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك في الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري، مع راكبه تركية، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.



وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط النيل القادمة من اسطنبول، تم الإشتباه في راكبة تركية الجنسية من أصل سوري، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 62 ألف و100 جنيه مصري مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.



وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، رقم 32 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.