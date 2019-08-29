الرئيس الأمريكي يلغي رحلته إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، خلال إقامة إحدى الفعاليات في البيت الأبيض، عزمه إلغاء رحلته المقررة إلى بولندا أواخر الشهر الجاري لمراقبة تطورات الإعصار (دوريان).



ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم عن الرئيس الأمريكي القول "قررتُ إرسال نائب رئيسنا مايك بنس إلى بولندا بدلًا مني". وأضاف ترامب أنه عبّر للرئيس البولندي أندريه دودا عن خالص الأماني.

