"مباشر قطر": الاقتصاد القطري تصدع بسبب نظام الحكم الغاشم

قال تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، إن الأرقام تعكس تصدع الاقتصاد القطري تحت إدارة السياسات الغاشمة للأمير تميم بن حمد.



ولفت التقرير إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية كشفت تضرر أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطرية بشدة، خلال يونيو الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلية وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.



وكشف أن تخليص المركبات في السوق المحلية تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري خلال شهر يونيو، مقارنة بمايو 2019، وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو الماضي نحو 84 ألف مركبة، مقارنة بـ 103 آلاف مركبة في مايو السابق له.



وتعد أرقام تخليص المركبات في السوق القطرية خلال يونيو الماضي الأدنى منذ أغسطس 2018، حين سجلت في ذلك الوقت تخليص قرابة 79 ألف مركبة.



هذه التقارير تكشف ما تعانيه قطر من تذبذب في وفرة السيولة المالية، وتراجع حاد في القوة الشرائية، ناتج عن هبوط مؤشرات عدة في الاقتصاد المحلي، وخروج سيولة مالية من بنوك قطر لأسواق أكثر استقرارا.



بينما لا يزال تميم بن حمد يراهن ويقامر على مقدرات شعبه، بالمكابرة والتعالي على ثوابت الأمة العربية، داعما لقوى الشر ومخططات الإرهاب لتنال من جيرانه.