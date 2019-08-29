عبد الله السعيد خارج قائمة بيراميدز أمام حرس الحدود في كأس مصر

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق حرس الحدود، غدًا الجمعة، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لكرة القدم.



وشهدت القائمة خروج عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة، فيما فضل ديسابر استبعاد أحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حمادة وحسام إيفونا لأسباب فنية.



وضمت قائمة بيراميدز 19 لاعبًا لخوض المباراة، وهم أحمد الشناوي، مهدي سليمان في حراسة المرمي، عمر جابر، رجب بكار، محمد حمدي، طارق طه، محمد عطوة، علي جبر، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، البوركيني إيريك تراوري، أحمد توفيق، والأوغندي عبده لومالا، إبراهيم حسن، إسلام عيسى، إبراهيم عادل، أحمد علي، الغاني جون أنطوي، ودودو الجباس.



ويلعب بيراميدز أمام حرس الحدود غدًا الجمعة في دور الثمانية لكأس مصر، في مباراة يستضيفها ملعب "بترو سبورت" بالقاهرة.