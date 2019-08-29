إيمري يتوقع بقاء أوزيل في أرسنال

توقع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن يبقى صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل في الفريق، على الرغم من الجدل المثار حول مستقبله.



ولم يظهر أوزيل 30 عامًا خلال المباريات الثلاث الأولى لأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب الدواعي الأمنية والمرض، لتربطه التقارير الصحفية بالرحيل عن الفريق.



وعلى الرغم من ذلك أًصر إيمري، اليوم، على أن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم مع المانيا عام 2014 سيبقى في الفريق، بعد يوم الأُثنين المقبل والذي سيشهد نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.



وقال إيمري في تصريحات صحفية: "لم نتحدث إطلاقًا عن إمكانية رحيل أوزيل عن الفريق".



وأضاف: "لقد انتهت سوق الانتقالات الصيفية هنا، وفي أوروبا ستنتهي يوم الأثنين المقبل".



وتابع إيمري: "نحن لا نستطيع التوقيع مع لاعب أخر، لكن لدينا لاعبين لديهم إمكانية الرحيل عن الفريق قبل غلق سوق الانتقالات".



وواصل المدرب الإسباني: "الفريق يعمل وبعض اللاعبين يعلمون وضعهم جيدًا".



وأكد: " تركيزي أنا والفريق منصب على مباراة يوم الأحد، وهذا التركيز سيستمر حتى يوم المباراة".



وأضاف إيمري أن أوزيل قد يشارك للمرة الأولى مع الفريق يوم الأحد في ديربي شمال لندن أمام توتنهام.



وقال مدرب أرسنال: "هذا الأسبوع أوزيل تدرب جيدًا، أنه يتحسن على المستوى البدني، ويقوم بعمله الطبيعي لنا".



وأردف: "أنه يقترب من أن يكون جاهزًا للمشاركة يوم الأحد، على ما أعتقد".