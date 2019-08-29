معهد محاماة الأقصر يعقد محاضرة حول كيفية الترافع أمام المحاكم

عقد معهد محاماة الأقصر، اليوم، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام حول كيفية الترافع أمام المحاكم، وذلك بقاعة متحف التحنيط، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



ألقى المحاضرة الدوشي شاكر، نقيب محامى الفرعية، وتناول فيها كيفية إعداد ملف القضية، وكيفية الترافع أمام المحاكم، لافتا إلى أنه يتم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.



يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة الأقصر في يونيو الماضي بمشاركة ما يزيد على 200 محام ومحامية.