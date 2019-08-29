جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة إبراهيم الدسوقي، محاولة تهريب كمية من النقد المصري.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من إسطنبول، وبتفتيش حقائبها تم العثور على 62 ألفا و100 جنيه.



وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إبراهيم عبداللطيف، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.