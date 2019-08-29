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مينا وماريان.. قصة حب الصحفية والأستاذ بدأت بالرفض وتكللت بالزواج (فيديو)

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:10 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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حل الدكتور مينا ميشيل، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وزوجته الصحفية ماريان رسمي، ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، والتي كانت سببًا غير مباشر في زواجهما.

وكشف ميشيل، إعجابه بماريان، منذ اللحظة الأولى التي سمع صوتها فيها، عندما هاتفته لإجراء حوار معه، بعدما حل ضيفًا في حلقة سابقة مع الشاذلي، والتي كشف فيها كيف تحدى الصعوبات، فرغم فقدانه البصر تدريجيًا، أصر مينا على المضي نحو استكمال رسوماته الهندسية ودراساته الصعبة، ولم يستسلم.

وأشار ميشيل إلى أنه رفض إجراء الحوار، لكنه طلب منها أن يكونا أصدقاء، فكان ردها عليه "إغلاق الهاتف في وشه".

مضت شهور، واتصلت ماريان، بمينا ميشيل مرة أخرى، لأخذ معلومات منه، عن موضوع تكتبه، فأخبرها أنه لا يمكنه إبداء أي تصريحات، وكرر طلبه مرة أخرى، أن يصبحا أصدقاء، فأغلقت الهاتف في وجه للمرة الثانية.

ويحكي ميشيل: قرأت لها بوست على "فيسبوك"، شعرت فيه بالعمق والفلسفة، فرغبت بشدة في التعرف عليها، وكان عيد العذراء مريم، قرب، فأرسلت لها رسالة، كتبت فيها أقرأ كتاباتك، وأبدي إعجابي بعمق كتاباتك، ممكن تعتبريني أول قرائك، وأهم معجبيك؟"، ولم ترد عليها.

وتلتقط ماريان منه خيوط القصة، فتقول: "بعد أيام شفت الرسالة، شكرته عليها، وقلت له إنه جت في وقت مناسب، وإني نفسيًا مش أوي"، ومن هنا بدأ ينشأ ارتباط عاطفي بينهما.

موقف كوميدي

وكشف مينا، عن موقف كوميدي، وقع فيه عندما اتفق مع ماريان على التحدث عبر الهاتف، حيث ترك أهله في "الشاليه" بالسخنة، وأصر على الخروج للحديث بمفرده، لكنه تفاجأ بعد نهاية المكالمة التي تحدثا فيها طويلًا، أنه لم يكن بمفرده كما خطط، وإنما كان هناك صف طويل من الجيران يستمعون بإنصات إلى حديثه الرومانسي.

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