"نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت إدارة الشئون الثقافية بالفرع ندوة بعنوان "نجيب محفوظ الروائي والفيلسوف" وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لذكرى نجيب محفوظ.



الندوة حاضرها عادل أبوعيطة، وذلك بمدرسة محمد فريد بالجناين، تحدث عن نجيب محفوظ أنه كان فيلسوفا في رداء روائي، ومحفوظ هو الروائي العربي الأبرز الذي قدم أدبًا فلسفيًا خالصًا ناقش فيه علاقة الإنسان بأشياء عدة، ليؤكد في النهاية بأن الإنسان هو المعجزة الكبرى.



ولد نجيب فى أسرة متوسطة فى حى الحسين فى القاهرة سنة 1911، كان لديه أربعة إخوة وكان أصغرهم، والده كان يعمل موظفا فى الدولة اسمه عبدالعزيز إبراهيم أحمد الباشا، لقب بالسبيلجى، وظهر يوم الخميس 13 أكتوبر 1988‪ حصل على جائزة نوبل.