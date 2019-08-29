"الحرية المصري" يفتتح مقره الجديد بمدينة حلوان الصناعية

افتتح حزب الحرية المصري مقره الجديد رقم 270، وكان الافتتاح بحضور رئيس الحزب دكتور صلاح حسب الله والنائب اسماعيل نصر الدين والأمين العام أحمد مهنى والنائب محمد وهب الله عضو المكتب السياسي وطلعت القواس نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم أحمد إدريس وجميع أعضاء الأمانة العامة.



وأكد دكتور صلاح حسب الله، في كلمته، على دعم الحزب لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالمشاركة الناجحة له فى قمتى مجموعة الدول السبع الكبار بفرنسا والتيكاد باليابان.



ووجه "حسب الله" فى كلمته التحية لأهالى وجماهير حلوان ولكوادر وشباب حلوان على حضورهم ومشاركتهم مع الحزب لحل المشكلات والقضايا داخل حلوان "قلعة الصناعة المصرية"، معربا عن ثقته فى قدرة أهالى وجماهير حلوان بالعودة بهذه المدينة السياحية والصناعية إلى سابق عهدها.



وأكد بدوره النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان أن مدينة حلوان ستكون في مقدمة المدن من حيث الخدمات والاهتمام.