مباحث التموين تلقي القبض على طبيب مزيف

ألقت مباحث التموين بمشاركة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في محافظة بني سويف، القبض على شخص يدعى "م.ع"، ٣٢ سنة، لإدارته عيادة خاصة بإحدى قرى المحافظة، ويقوم بالكشف على المرضى منتحلًا صفة طبيب.



وأثناء القبض عليه، وُجد بحوزته كارنيه نقابة الأطباء مزور، وترخيص مزاولة المهنة مزور، وعُثر على إثبات قيد، يفيد أنه طالب مفصول بالفرقة السادسة بكلية طب الفيوم، وضبطت في عيادته أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي وأدوية جدول ثان مخدر، والعيادة عبارة عن شقة بها جهاز سونار وسرير؛ للكشف وسماعة وجهاز ضغط وأدوات، تخص العمليات الجراحية.



تم التحفظ على الطبيب المزور، وعلى المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.



جاء ذلك، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي، الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، الدكتور جورج اسكندر مفتش صيدلي، وبتكليف من الرقابة الإدارية، بمعاونة مباحث التموين برئاسة العقيد، محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.