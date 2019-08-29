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عالم

بيلاروس تسعى لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:02 م
جريدة الدستور
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تسعى بيلاروس إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عقود من التأزم المستمر.
وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقاء له مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس في بيلاروس، إن مينسك مهتمة ببدء صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال حاكم بيلاروس المستبد لوكالة بيلتا الرسمية إنه يريد أن يتحدث "بصراحة" و"ود" عن العلاقات المتردية بين البلدين.
كانت واشنطن فرضت عقوبات على بيلاروس قبل أكثر من عشرة أعوام بعد انتقادات متكررة أبدتها عن وضع حقوق الإنسان هناك.
وردت مينسك على ذلك بطرد دبلوماسيين أمريكيين.
ويتمتع لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 1994 بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه مهتم بعلاقة جيدة مع الغرب.
وقال لوكاشينكو: "اقترحنا مرارا وتكرارا أن نغلق هذا الفصل السيء ونبدأ من جديد."
وأكد الرئيس أن زيارة عضو بارز في الإدارة الأمريكية كبولتون لها أهمية تاريخية.
من جانبه صرح بولتون الذي زار خلال جولة في شرق أوروبا كلا من أوكرانيا وجارتها مولدوفا بأن التاريخ لا يقف ساكنا، وفقا لما نقلته مصادر بيلاروسية.

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