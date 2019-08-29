ضبط نصف طن دقيق مدعم في الفيوم قبل تهريبه للسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين، في محافظة الفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم، بمنطقة دار الرماد، قبل تهريبه للسوق السوداء، في حملة تموينية مكبرة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.



كانت الحملة، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس حماد سالم عطية، مدير إدارة بندر الفيوم أول، تمكنت من ضبط نصف طن دقيق بلدي بمنطقة دار الرماد، في مدينة الفيوم.



وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 680 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ قسم الفيوم أول، وأخطرت النيابة للتحقيق.