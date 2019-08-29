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اقتصاد

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
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حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 10.9 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 759.3 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 1.4%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 3.5% ليسجل مستوى 36. 14835 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.05% ليبلغ مستوى 34. 553 نقطة، فضلا عن ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 0.82% ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 12 مليار جنيه من خلال تداول 363. 1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 318. 1 مليار ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن الأسهم استحوذت على 39. 45% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 61. 54%.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8. 63% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 9. 26% والعرب على 4. 9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3. 96 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 9. 66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1. 24% واستحوذ العرب على 9%، وقد سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع قدره 1.4 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 2. 820 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.

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