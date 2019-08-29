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سياسي

"محامين مطروح" تعلن دعم عدد من الموسوعات القانونية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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أعلنت نقابة محامين في مطروح، اليوم الخميس، عن دعم عدد من الموسوعات القانونية، التي نوهت عنها حركة "شباب بلا قيود"، وبدء حجزها لشباب المحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلسى النقابتين الفرعيتين.

وأوضح أحمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة، أن الموسوعات هى: "تأسيس الشركات"، و"الحبس الاحتياطي"، و"الإثبات الإلكتروني"، و"تأديب الموظف العام"، و"الدعاوى الحديثة أمام القضاء الجنائي"، و"الدفوع في جرائم الأموال العامة، وتم طرحها بسعر 55 جنيها، بدلا من 210، لافتا إلى أن الحجز لدى موظف النقابة الفرعية بمطروح، وذلك لإثراء مكتبة المحامي.

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