تحرير٧ محاضر مخالفات تموينية في البحيرة

أصدر المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، تعليماته بالرقابة المستمرة على جميع الأنشطة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، تحت إشراف المهندسة سلوى ذكي رئيسة الوحدة المحلية، وبنًاء على متابعة وإشراف العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، وبرفقه قوة سرية من إدارة مباحث التموين بالبحيرة.



واسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر بيانهم جاء على النحو التالي:



1- عدد 2 محضر لمطاعم لحيازتهم واستعمالهم عدد 6 جراكن زيت زنة الواحد 30 كيلو غير مدون عليه تاريخ الانتاج والصلاحية ولا بيانات تجارية.



2-عدد 3 محاضر لمحلات مواد غذائية؛ لحيازتهم وعرضها مواد غذائية منتهية الصلاحية وهي 240 زجاجة روائح كحك وبسكويت، وعدد 23 طبق سجق، وعدد 2 طبق جبنة رومي، وعدد 2 قرص جبنه بها عفن وصفيحة جبنة زنة كيلو ونص وعدد 20 طبق حلويات جافة.



3-محضر ضد أحد محلات العلافة؛ لحيازتة طن علف غير مدون عليه أي بيانات تجارية.



4-محضر عدم إعلان ضد أحد محلات المواد الغذائية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.