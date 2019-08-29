إيقاف حركة القطارات في باكستان لمدة 30 دقيقة غدًا تضامنًا مع سكان كشمير

قررت وزارة السكك الحديدية الباكستانية، اليوم الخميس، إيقاف حركة جميع القطارات في البلاد غدا الجمعة، وذلك في إطار التضامن مع سكان إقليم كشمير.

وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن وزارة السكك الحديدية قررت إيقاف حركة جميع القطارات لمدة 30 دقيقة بين الساعة 12 إلى 12:30 من ظهر الغد.. مشيرة إلى أن توقف الحركة سوف يشمل نحو 138 قطارا سواء كان متوقفا بالمحطات أو متحركا على القضبان، فضلا عن توقف العمل خلال المدة ذاتها في جميع الورش والمحطات والمكاتب التابعة لهيئة السكك الحديدية الباكستانية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن مؤخرا اعتزامه طرح قضية كشمير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر المقبل، وذلك في ضوء إعلان الحكومة الهندية في الخامس من الشهر الجاري إلغاء الوضع الخاص لكشمير وإرسال تعزيزات غير مسبوقة من القوات إلى الإقليم مع وضع الشخصيات السياسية الكشميرية رهن الإقامة الجبرية.