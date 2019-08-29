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سفيرنا باليابان: مصر تعتزم دعم العديد من مشروعات الطاقة في إفريقيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:53 م
جريدة الدستور
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أكد السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، أن مصر ستدعم العديد من مشروعات الطاقة في القارة السمراء، بما تمتلكه مصر من خبرة فنية في إقامة المشروعات في إفريقيا، وما تمتلكه اليابان من خبرة تكنولوجية.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "لقاء خاص"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن قمة التيكاد ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، من خلال تدريب العديد من الكوادر الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات التي تخدم الأفارقة، وستوفر للجانب الياباني كل ما تمتلكه مصر من خبرات، لتطبيق المشروعات التنموية الكبرى في القارة السمراء.

وتضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، الذي افتتحه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بإفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7"، العديد من الرسائل من بينها القطاع الخاص محرك رئيسي لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن إفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والبشرية.

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم، بمدينة يوكوهاما اليابانية في القمة السابعة للتيكاد؛ حيث يلتقي بوزير التجارة الياباني، خلال مشاركة الرئيس في أعمال القمة السابعة للتيكاد التي يرأس أعمالها مع رئيس وزراء اليابان.

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