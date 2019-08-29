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عالم

وزير الدفاع اليمني يؤكد "سنتصدى لأي مشاريع فوضوية"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:53 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن هناك توجيهات للرئاسة اليمنية بالتعامل بحزم ضد أي ممارسات تخريبية ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار وحرف مسار معركة استعادة الدولة، وقال إن "مؤسسة الدفاع في اليمن ملتزمة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي لأي مشاريع فوضوية تستهدف المساس بأمن واستقرار الوطن وسيادته ووحدته والحفاظ على نسيجه الاجتماعي".
وأكد وزير الدفاع اليمني -، خلال اجتماع عسكري في محافظة مأرب - أن "المؤسسة العسكرية ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب"، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في استكمال معركة التحرير من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة وتقويض الأمن الإقليمي والدولي خدمة للمخططات الإيرانية الرامية لنشر الفوضى وتصدير الخراب".
كما شدّد وزير الدفاع اليمني - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - على رفع الجاهزية والاستعداد والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق والمحاور لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة الأخطار والتحديات.
وذكرت الوكالة اليمنية أن الاجتماع كُرس للاطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش اليمني في مختلف الجبهات والميادين، مشيدا في نفس الوقت بالمواقف الأخوية الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية ووقفتهم الحاسمة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

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