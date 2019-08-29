محمد رمضان يسجل رقمًا تاريخيًا من وجهة نظره.. تعرف عليه

علق الفنان محمد رمضان، على ما قدمه من حفل جماهيري بالساحل الشمالي، بكلمات أظهرت نجاح حفله الغنائي من وجهة نظره، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.



وكتب رمضان عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلًا:"أول حفلة لي خارج القاهرة بحضور ١٥٠ألف مُحب، جمهوري عمل رقم اتسجل في تاريخ الساحل الشمالي يارب أكون أد هذا الحب الحمد لله".



وتابع رمضان قائلًا:"الحمد لله رب العالمين.. أكبر مساحة أرض حفلات في الساحل الشمالي وأكبر نسبة حضور ولا يوجد إصابة لواحد من جمهوري ولا أحد تعرض لأي واحدة من إخوتنا البنات سلامة الجمهور ومتعتهم هي دليل نجاح لأي حفلة".



الجدير ذكره أن رمضان قد أحيا حفلًا بالساحل الشمالي منذ أيام، ولاقى الحفل غضبًا كبيرًا من نقابة الموسيقيين؛ بسبب ما حدث خلال الحفل من سوء تنظيم، بالإضافة إلى غضب الجمهور من تكرار ظهور رمضان عاريًا.