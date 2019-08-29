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تقارير ومتابعات

بالصور.. بحضور وزير الثقافة.. زيزي عادل تبدأ حفل مهرجان القلعة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:47 م
جريدة الدستور
حسن أمين - عبدالله هشام - تصوير محمود محمد
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بدأ منذ قليل حفل المطربة زيزي عادل ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويحضر الحفل الدكتورة وزير الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم برفقة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر ان تقدم زيزي عادا خلال الحفل برفقة فرقتها عدد من أعمالها الخاصة.

ويعقب حفل زيزي عادل حفلا غنائيا للمطربة التونسية غالية بن علي بباقة من من أعمالها الخاصة منها: روميو وليلى، كتابى يا سيدي، هيمتني، قضيت إلى جانب مختارات من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التي اشتهرت بتقديمها منها: يا مسافر وحدك، أنسى الدنيا، لاموني اللي غارو مني وعرفت.

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