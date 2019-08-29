الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع جنوب اليمن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك؛ لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن، والعودة للساحة اليمنية بقوة؛ لتنفيذ هجماتها الإرهابية.



وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) قبل قليل - على أن دولة الإمارات لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي "متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس".



وأضاف بيان أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين؛ الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات؛ مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28 - 29 أغسطس 2019".



وأوضح أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة، بأن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف؛ الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.



وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت - خلال الأسابيع الماضية - خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية؛ الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن، ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".



وتابع:"إن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن؛ مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".



وأشادت الإمارات بنجاح قوات التحالف العربي في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعد من أخطر التنظيمات دوليًا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدا.