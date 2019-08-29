الإمارات: استهدفنا جماعات إرهابية في عدن

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، احتفاظها بلادها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى انه تم استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن أمس واليوم.



وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، مساء اليوم عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل في جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن.



وأكدت الخارجية الإماراتية أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي جهود التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن، وذلك وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".



وأضاف البيان "الإمارات تؤكد أنها لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس".



وكشف البيان عن أن القوات الجوية الإماراتية بالتحالف العربي استهدفت مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية بعد قيامها بهجمات على قوات التحالف في مطار عدن، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف.



وأكدت الخارجية الإماراتية أن التنظيمات الإرهابية زادت مؤخرا وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيينن مشيرة إلى أن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وتحجيم خطورته.

