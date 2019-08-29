حبس 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية في المرج

قررت نيابة المرج حبس 3متهمين لسرقتهن شقتين بالمرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم وليد م، محمد م، أسامة ع عاطلين واعترف المتهمين أمام النيابة بإرتكابهم وقائع سرقة شقتين بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج وتمكنوا من سرقة شاشة ال جي، 750جنيه وهاتف محمول.



كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية وباجراء التحريات الازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين، وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم سرقة شقتين بمنطقة المرج، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.