اليوم.. السياحة والمصايف تنظم فاعلية كبرى بالإسكندرية

تنظم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعالية كبرى ضمن حملة "أعرف حقك"، بقيادة اللواء جمال رشاد رئيس المديرية.



تبدأ الفاعلية منذ الصباح الباكر، بنشر الإدارة مجموعة من شبابها ومفتشيها علي الشواطئ، بين المصطافين للتوعية بحقوقهم عن طريق توزيع "فلايرز" موضح بها أنواع الشواطئ، وأسعارها والخدمات التي يحصل عليها مقابل التذكرة، بمناسبة قرب انتهاء موسم الصيف لهذا العام، وإستكمالًا لما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية في مجال القضاء علي ظاهرة إستغلال المصطافين ورواد الشواطئ.



وقال اللواء جمال رشاد، إن الحملة تحمل رسالة قوية لمستأجري الشواطئ وأيضا لروادها عما سيكون عليه موسم الصيف القادم من إنضباط وإلتزام من الجميع بكافة الحقوق والواجبات، مع القضاء علي ظاهرة فرض الإكراميات وسوء المعاملة للمصطافين بهدف تحقيق أعلي مستوي للتميز لجميع شواطئ الاسكندرية.