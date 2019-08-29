التعادل يحسم مواجهة الدحيل والعربي في الدوري القطري

حسم التعادل مواجهة الدحيل والعربي، اليوم، في منافسات المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر

لكرة القدم، والتي شهدت فوز الوكرة على ضيفه قطر 2 صفر.



وتقدم الدحيل عن طريق لاعبه التونسي يوسف المساكني في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل العربي عبر الأيسلندي أرون جانرسون في الدقيقة 39.



ورفع الدحيل رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثاني خلف العربي، الذي رفع رصيده إلى نفس العدد من النقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.



بدأت المباراة بهجوم مباغت وسريع من جانب الدحيل، الذي أراد أن يربك حسابات منافسه بهدف مبكر.



وفي الدقيقة السادسة سجل التونسي يوسف المساكني الهدف الأول لفريقه، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليضع الكرة فوق حارس مرمى العربي جريجوري جوميس معلنًا تقدم فريقه.



وبعد الهدف، وضحت سيطرة الدحيل على مجريات المباراة، حيث تحركت أسلحته الهجومية مثل المساكني والمهاجم المعز علي والبرازيلي إيدملسون جونيور، لتشكيل خطورة كبيرة على مرمى العربي.



ومع مرور الوقت بدأ لاعبو الدحيل في تبادل الكرات في وسط الملعب من أجل التهدئة، لكن الفريق الضيف بدأ في التحرك بغية تسجيل هدف التعادل.



وفي الدقيقة 12 سدد الألماني بيير ميشيل لاسوجا كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لحارس مرمى الدحيل أمين ليكومت.



وعاد العربي بمحاولة أخرى لمدافعه مرتضى كنجي، الذي سدد كرة أخرى في الدقيقة 14، لكن تسديدته جاءت بعيدة عن مرمى الدحيل، الذي بدأ لاعبوه يدخرون بعضًا من مجهودهم من أجل الدقائق القادمة، بعدما بذلوا مجهودًا بدنيًا كبيرًا في الربع ساعة الأولى من المباراة.



وأنقذ يوسف عبد الرزاق مرمى العربي من هدف محقق، بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى، حيث حاول علي عفيف أن يكرر الهدف الذي سجله المساكني، لكن يوسف عبد الرزاق كان في الموعد وأبعد الخطر.



ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد ( فار) للتأكد من صحة الهدف الذي سجله البرازيلي إدميلسون جونيور في شباك العربي، ليقرر في النهاية عدم احتسابه بسبب تسلل اللاعب في الدقيقة 24.



وتألق جوميس وأبعد عن مرماه هدف محقق في الدقيقة 27، بعدما تصدى لكرة سددها المعز علي قبل دخولها الشباك مباشرة، في الدقيقة.27 وفي الدقيقة 31، كاد العربي أن يسجل هدف التعادل، بعد ضربة خلفية مزدوجة عن طريق مهاجمه حمدي الحرباوي، لكنها علت عارضة مرمى الدحيل.



وواصل العربي سيطرته على مجريات الأمور مجددًا، ليثمر ذلك عن هدف التعادل الذي سجله الأيسلندي أرون جونارسون في الدقيقة 39، بعدما تلقى تمريرة من الإسباني مارك مونيسا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لم يتمكن ليكومت من الإمساك بها.



وعاد الدحيل للهجوم مجددًا عن طريق المساكني، الذي انفرد بمرمى العربي وسدد كرة علت عارضة حارس المرمى جوميس في الدقيقة.44 ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل 11.



ومع بداية الشوط الثاني، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد ( فار ) للتأكد من صحة الهدف الذي سجله لاسوجا مهاجم العربي، ليقرر عدم احتسابه بعد أن ثبت حدوث احتكاك مع مدافع الدحيل في الدقيقة 46.



وبدأ الإرهاق يظهر على لاعبي العربي مع دخول المباراة الدقيقة 60، حيث تراجع الفريق الضيف إلى الخلف، ومنح الفرصة للاعبي الدحيل في الهجوم وتشكيل خطورة على مرمى جوميس، الذي لم يستسلم لتهديد المعز علي في الدقيقة 65، وأبعد الخطر عن مرماه ببراعة.



وعاد جوميس ليتصدى لتسديدة أرضية زاحفة من المساكني في الدقيقة 69، ليبعد الخطر عن مرمى فريقه.



وتعرض البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل للبطاقة الصفراء، بعد اعتراضه بحدة على حكم المباراة، معترضًا على خطأ تم احتسابه على لاعب الفريق التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 77.



وأنقذ ليكومت مرمى الدحيل من هدف محقق في الدقيقة 79، بعد أن انفرد به محمد صلاح مهاجم العربي، لكن الحارس تدخل بقدمه ليبعد تسديدته بعيدًا عن مرمى فريقه.



ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، معلنًا سيطرة التعادل على مباراة الدحيل والعربي.



وفي مباراة أخرى فاز الوكرة على قطر 2 صفر.



وتقدم الوكرة في الدقيقة 39 عن طريق المدافع الإسباني أليخاندرو جالفير الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف إسماعيل ماردنيلي الهدف الثاني في الدقيقة 69.



ورفع الوكرة رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما حقق فوزه الأول عقب الخسارة في المرحلة الأولى أمام السد، ليحتل المركز الخامس في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تلقى قطر الهزيمة الثانية على التوالي، ليصبح بلا رصيد من النقاط في المركز التاسع.