البرتغال تضم ريناتو سانشيز قبل التصفيات الأوروبية

استدعت البرتغال لاعب الوسط ريناتو سانشيز بشكل مفاجئ في ظل تراجع مستواه مع إعلان تشكيلة المنتخب الوطني لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم.



وكان لاعب الوسط المدافع من أهم عناصر البرتغال في مشوار الفوز ببطولة أوروبا 2016 وكان عمره حينها 18 عاما لكنه عانى بعد ذلك في صفوف بايرن ميونيخ الذي ضمه قادما من بنفيكا عقب المسابقة مباشرة.



ودخل سانشيز التشكيلة الأساسية لبايرن عشر مرات فقط في موسمين ثم انتقل إلى سوانزي سيتي على سبيل الإعارة لكنه عانى من الإصابات وفقدان الثقة وانضم إلى ليل الفرنسي منذ أيام قليلة.



وبالنسبة لكثيرين فهو يعد تجسيدا للمشكلات التي تظهر عندما يرحل لاعب شاب عن ناديه بشكل مبكر جدا.



وقال فرناندو توريس مدرب البرتغال في مؤتمر صحفي "كم عدد اللاعبين الذين يستطيعون القول في عمره إنهم توجوا ببطولة أوروبا.



"لسوء حظه فإنه لم يكن يلعب بانتظام لكنه بذل مجهودا ضخما وأظهر رغبته الشديدة في الوجود هنا".



ولم تشهد التشكيلة أي مفاجآت بوجود أبرز اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا وجواو فيلكس.



وبدأت البرتغال، التي فازت بالنسخة الأولى من دوري الأمم، مسيرتها في التصفيات بشكل ضعيف وتعادلت في أول مباراتين بالمجموعة الرابعة أمام أوكرانيا وصربيا.



وستلعب البرتغال في ضيافة صربيا في السابع من سبتمبر ثم تواجه ليتوانيا بعدها بثلاثة أيام.