المصرى يستعد للكونفدرالية بخسارة ودية من الإسماعيلى

تلقى النادي المصري خسارة ودية أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات النادي البورسعيدي لمواجهة بطل الكونغو في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وجاء الشوط الأول في المواجهة الودي ذات الطابع الرسمي سلبيا، قبل أن يسجل أحمد مدبولي لاعب الزمالك السابق هدف التقدم للدراويش مع بداية الشوط الثاني، بينما نجح الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري في تعديل النتيجة لفريقه، ثم أعاد حازم مرسي التقدم للإسماعيلي ليحسم انتصارًا وديًا.



ويسعى المصري بقيادة إيهاب جلال لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري والكونفدرالية، خاصة أن بعض النتائج لم تكن مطمئنة من بينها الخسارة من الإنتاج الحربي برباعية.