لاجارد تكشف عن وجهة نظر متوافقة مع دراجي حول البنك المركزي الأوروبي

قدمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المنتخبة كريستين لاجارد، إشارة واضحة على استعدادها للسير على خطى ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك والحفاظ على السياسة النقدية الميسرة للغاية للحد من التضخم في منطقة اليورو، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



وأشارت لاجارد اليوم الخميس، في أول تعليقاتها الشاملة حول السياسة النقدية منذ الفوز بالمنصب، إلى أن البنك المركزي الأوروبي لديه الأدوات اللازمة لمواجهة الانكماش، وينبغي أن يكون مستعدا لاستخدامها إذا لزم الأمر.



وانخفض اليورو بصورة طفيفة بعد نشر التصريحات.



ورغم أن لاجارد لن تتولى المنصب فعليا حتى نوفمبر، إلا أن تصريحاتها جاءت في الوقت المناسب، حيث جاءت قبل أسبوعين من الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يطلق فيه مجلس إدارة البنك جولة أخرى من الحوافز المالية.



ويتوقع خبراء على نطاق واسع إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يشهدوا إعادة إطلاق التيسير الكمي.



يشار إلى أن لاجارد ستتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يتجدد فيه التحدي أمام محافظي البنوك المركزية، مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.



وفي ذات الوقت، لا تزال أسعار الفائدة منخفضة وهناك تساؤلات حول ما تركه صانعو السياسة النقدية لمكافحة انكماش أكثر خطورة.