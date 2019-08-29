عمره 35 عامًا.. اختيار المحامي أوليكسي هونشاروك رئيسًا لوزراء أوكرانيا

قرر النواب البرلمانيون في أوكرانيا اختيار المحامي أوليكسي هونشاروك رئيسا جديدًا للوزراء في البلاد.



وذكرت الصحف الإخبارية باللغة الإنجليزية، أن 290 نائبا أيدوا تعيين هونشاروك ( 35 عاما) رئيسًا للوزراء.



وتوجّه هونشاروك عقب توليه منصبه الجديد إلى مناقشة مشكلات بلاده والتي من بينها "البنى التحتية المدمرة، والحرب في الشرق".



من جانب آخر، تم تعيين المحامي "أندريه زهورودنيوك" وزيرًا جديدًا للدفاع و"ديمتري رازومكوف" رئيسًا للبرلمان.



وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، قد اقترح في وقت سابق تعيين أوليكسي هونشاروك كرئيس جديد للوزراء.



وكان هونشاروك قد عُيّن نائبًا لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.