الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
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رقمان قياسيان يحصدهما فان دايك بعد تتويجه بلقب الأفضل في أوروبا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:41 م
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توج الهولندي فيرجيل
فان دايك
، مدافع
فريق
ليفربول
الإنجليزي بلقب
أفضل
لاعب في
أوروبا
لعام 2019 عقب تفوقه على البرتغالي
كريستيانو
رونالدو
والأرجنتيني ليونيل ميسي.
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