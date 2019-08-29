موناكو يضم لاعب باريس سان جيرمان

أتم باريس سان جيرمان الاتفاق بشأن بيع أحد لاعبيه لموناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكد توماس توخيل مدرب بي إس جي، اليوم الخميس، أنه وافق على انتقال المدافع الشاب أرثور زاجر إلى صفوف موناكو.



وخاض زاجر (17 عاما) أول مباراة بقميص النادي الباريسي أمام تولوز، يوم الأحد الماضي.



من جانبها ذكرت شبكة «راديو مونت كارلو» أن صفقة انتقال اللاعب الشاب، ستنعش خزينة النادي الباريسي بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.



وأضافت أن زاجر سيرتبط بعقد مع نادي الإمارة مدته 5 مواسم.



وجمع فريق موناكو 4 نقاط في بداية انطلاقه بمشوار الدوري الفرنسي هذا الموسم، خلال أول ثلاث جولات بالمسابقة.