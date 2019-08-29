برنامج فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر "تيكاد 7" بمشاركة السيسي.. غدًا

تتضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير غدا الجمعة لمؤتمر التيكاد بيوكوهاما مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الموسعة الخامسة، وتتناول تعزيز السلام والاستقرار فضلا عن الجلسة الموسعة السادسة التي تتناول تقريرا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي.



كما ينظم حفل استقبال بالقصر الإمبراطوري للمشاركين بالقمة، يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى إفريقيا ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي عددا من قادة وضيوف المؤتمر لبحث تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وإفريقيا.



وافتتح الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الخميس جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص بحضور عدد كبير من المسئولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بإفريقيا واليابان والتي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7".