الخلوات السرية.. اختراق الطرق الصوفية الأجنبية فى مصر

شهدت الآونة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للخلوات الصوفية الأجنبية فى مصر، التى تمارس أنشطتها وطقوسها بشكل سرى، لعدم حصولها على تصريح رسمى من المشيخة العامة للطرق الصوفية، بوصفها الجهة الرسمية المخولة بإدارة النشاط الصوفى فى البلاد. وتعترض المشيخة العامة للطرق الصوفية على وجود ونشاط تلك «الخلوات الأجنبية»، ولا تتوقف عن ملاحقتها، فى ظل النظر إلى أنشطتها بشكوك كبيرة، خاصة مع غياب أى معلومات عن مصادر تمويلها. ومع ذلك لم تتوقف تلك الخلوات ووصل عددها إلى ٢٠ طريقة تنتشر فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر وأسوان.

«الدستور» تفتح هذا الملف فى السطور التالية، خاصة أن هذه «الطرق الأجنبية» تمكنت من نشر منهجها الصوفى بين الناس، وداخل العديد من القرى والنجوع والمدن المصرية.



عددها 20.. تضم 700 ألف مريد.. تجرى «اختبار ولاء» للقبول بها.. وتغرى الشباب بـ«السفر والزواج والعمل»

كشفت مصادر صوفية، لـ«الدستور»، عن أن الخلوات الصوفية السرية موجودة بكثافة فى مصر، ويظهر نشاطها خلال الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين وآل البيت على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المصادر أن عدد هذه «الخلوات» يصل إلى ٢٠ «خلوة» تتبع طرقًا صوفية أجنبية تتمركز فى دول مثل تركيا والمغرب والسودان وتونس والجزائر، وتفرض حالة من السرية على أنشطتها وطقوسها، وتمارس طقوسًا خاصة جدًا لا يعرفها إلا مريدو هذه الطرق.

من أبرز تلك الطقوس الالتزام بمبدأ «السمع والطاعة»، وعدم مناقشة الشيخ فى أى قرار يصدره على مستوى الأمور الدينية أو الدنيوية، إضافة إلى الالتزام بـ«الأوراد الدينية» التى يعطيها الشيخ لمريديه، والتهديد بطرد من لا يلتزم بالطاعة والأوراد المحددة.

وعن أبرز هذه «الخلوات» قالت المصادر: «الساحة الإندونيسية، والساحة الهبرية الجزائرية، والبرهانية السودانية، والبكتاشية التركية، والعلوية التونسية، والدرقاوية المغربية، والبلقائدية الجزائرية، والمريدية السنغالية، والسنوسية الليبية، والدسوقية السعودية، وآل بعلوى اليمنية، والنقشبندية التركية، والعشاقية اليونانية، والجراحية التركية».

ويصل عدد أتباع هذه «الخلوات» على أقصى تقدير إلى ٧٠٠ ألف مريد، وتجرى اختبارات صعبة جدًا للمريدين الذين يريدون الانضمام لها، فتتم مطالبتهم بإثبات مدى محبتهم للشيخ والطريقة الصوفية التى يريدون الانضمام إليها، حتى يحظوا بـ«بركة» شيخها وينالوا من «نفحاته وعطاياه الممنوحة له من المولى سبحانه»، وفق اعتقادها.

وتعتمد الساحات الصوفية السرية فى مصر على علماء من الأزهر لاستقطاب الشباب إليها، وتستضيف فى أوقات كثيرة عددًا من شيوخ الأزهر الكبار وشيوخ دار الإفتاء، أمثال: الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور يسرى جبر، والدكتور محمد وسام، والدكتور عمرو الوردانى.

وأشارت المصادر إلى أن علماء الأزهر والإفتاء الذين يشاركون فى إلقاء الدروس الدينية والعلمية لمريدى هذه الساحات، قد يكونون تعرضوا للخداع أو أنهم لم يهتموا بالسؤال عن إثباتات تتعلق بقانونية عملها، وأنهم ربما ركزوا على الجانب الدينى والروحى الذى تقدمه هذه الساحات، خاصة أن آلاف المريدين انضموا لها وهو ما يعنى إنقاذهم من الوقوع بين يدى الجماعات الإرهابية التى تبث أفكارًا متطرفة ومسمومة فى عقول الشباب.

ونوهت المصادر بأن تلك الساحات تقدم مبالغ مالية كبيرة للشيوخ والعلماء الذين يشاركون فى إلقاء الدروس الدينية المختلفة، سواء الخاصة بعلوم التصوف أو تزكية النفس، أو دروس الفقه والعقيدة.

ولفتت إلى أن مريدى تلك الساحات التحقوا بها منذ سنوات عدة، وغالبيتهم لا ينضمون لها من أجل الجانب الروحى، لكن هناك جوانب أخرى خفية فى حياة المريدين الذين ينضمون لها، أهمها الحصول على امتيازات خاصة، منها العمل أو السفر خارج مصر.

وكشفت المصادر عن أن هناك ٥ آلاف مصرى سافروا للعمل بقارة أوروبا عبر الطريقة «البرهانية السودانية»، التى تمتلك فروعًا خاصة بها فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ويكون الهدف الرئيسى من إلحاق المريدين المصريين بالعمل فى الدول الأجنبية هو ضمان تبعية هؤلاء المريدين وأسرهم وعائلاتهم للطريقة الصوفية.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد عابدين، أحد المنتمين للطرق الصوفية المصرية، «إن الساحات التابعة للطرق الصوفية الأجنبية تستقطب المريدين المصريين عبر عدة وسائل وإغراءات أهمها الزواج والسفر والعمل»، موضحًا: «تقدم هذه الساحات الأجنبية وعودًا للشباب أنه فى حال الانضمام لها سيتم تزويجهم بمريدات الساحة، إضافة إلى إيجاد عمل لهم، وتوفير فرصة للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية التى يوجد بها فرع للطريقة، بشرط أن يلتزم المريد وعائلته وأسرته باعتناق أفكار الطريقة، وعدم الخروج عن طاعة الشيخ طالما ظل على قيد الحياة، ويتم التعهد بذلك من خلال تأدية القسم».

وشدد «عابدين» على أن الساحات الصوفية الأجنبية تمارس العديد من الأنشطة الدينية والاجتماعية داخل البلاد، ويزدهر نشاطها فى الاحتفالات والموالد الصوفية التى تقام بشكل دائم ومستمر، وأيضًا فى موسم الحج، مشيرًا إلى أنها تختار بعض الأشخاص وتتحمل نفقات سفرهم فى موسم الحج.

ولفت إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين يتبعون بعض هذه الطرق، ويتولون الإنفاق على أنشطة ساحاتها داخل مصر، لتوسعة رقعة فكرها ومنهجها، إضافة إلى إقامة حضرات بشكل شهرى فى ساحات وأماكن خاصة جدًا لا يدخلها إلا الأتباع فقط.



تخالف «قانون المشيخة».. وفتوى تؤكد ترويجها أفكارًا مغلوطة

قال أحمد القطب، القيادى الصوفى، إن الساحات الصوفية الأجنبية التى تعمل بشكل سرى يحوم حولها الكثير من الشبهات، أهمها مخالفة القانون، لأن المشيخة العامة للطرق الصوفية لا تعطى أى طريقة صوفية أجنبية إذنًا بإقامة خلوة أو ساحة، خوفًا من أن يطغى نشاط هذه الطرق الصوفية الغريبة على نشاط الطرق الصوفية المصرية، التى تحاول وتسعى هى الأخرى لضم المريدين إليها.

وأضاف «القطب»: «الأمر الآخر هو مخالفة هذه الطرق العقيدة والشريعة الإسلامية، ما جعل الأزهر الشريف يصدر فتوى دينية بتكفير الطريقة البرهانية الصوفية السودانية عام ١٩٧٥ بسبب كتاب (تبرئة الذمة فى نصح الأمة)».

وأوضح أن لجنة البحوث بالأزهر الشريف أصدرت بيانًا وقتها انتهى إلى أن هذه الطريقة «تردد أقوالًا تصل إلى حد الكفر الصريح، من خلال تأويل الآيات وتعطيل ظاهر النص القرآنى، والإشارة إلى أن الوحى يداعب شيخ الطريقة، وأنه يفهم أسرار القرآن أفضل من غـيره ونائب الرسول فى التبليغ ومظهر الله فى الكون، فضلًا عن عشـرات السقطات فى حـق الرسول والوحى والإسراء والمعراج وبعض الغيبيات والتكاليف الشرعية».

وفى العام نفسه، أصدر رئيس المجلس الأعلى للطريقة الصوفية، فتوى أكد فيها أن «الأفكار البرهانية فيها خروج عن الدين، وأن ما يردده بعض أتباعها سرًا وعلنًا خطر على العقيدة الإسلامية»، ومنذ هذا الوقت جرى حظر نشاط الطريقة فى مصر، لكنها تمارس نشاطها حاليًا أمام أعين الناس وفى المساجد الكبرى مثل السيدة زينب والإمام الحسين والسيدة نفيسة، وفق «القطب».

وتابع: «هناك حرب ضروس بين الطرق الصوفية المصرية والساحات الصوفية السرية التى تعمل فى مصر، بسبب عمليات السيطرة على المريدين، إذ يجاهد أتباع وشيوخ هذه الساحات لإقناع المريدين المصريين بأن هذه الساحات يوجد فيها التصوف الحقيقى والشيوخ الربانيون الحقيقيون، بخلاف الطرق الصوفية المصرية التى لا يوجد فيها تصوف من الأساس».

من جهته، قال الشيخ علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن «المشيخة» لا تعترف بتلك الساحات، وعلى ذلك فهى تمارس نشاطًا غير قانونى، لأنها تابعة لطرق صوفية أجنبية وليست مصرية. وأضاف: «لا تقصد هذه الطرق المشيخة الصوفية لطلب تصريح مزاولة نشاط، لأنه فى الغالب ترفض المشيخة الطلب المقدم، لأنها تتبع جهات أجنبية وليست مصرية».

وتابع «أبوالعزائم»: «تلك الساحات إذا كانت تعمل لنشر التصوف الإسلامى الصحيح البعيد عن البدع والخزعبلات والمنكرات، فإننا نرحب بها لأنها تؤدى دورًا إيجابيًا، لكن إذا كانت تمارس أدوارًا مشبوهة مثل نشر الدجل أو الشعوذة وغيرهما من الأمور التى يلصقها البعض بالتصوف، فإنه يجب غلقها فورًا حتى لا تشوه صورة التصوف الإسلامى».

وشدد على ضرورة أن تذهب تلك الساحات لتقنين أوضاعها فى المشيخة العامة للطرق الصوفية، والحصول منها على تصريح رسمى بمزاولة النشاط الدينى.

وقال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إن قانون الطرق الصوفية يمنع منعًا باتًا ممارسة النشاط الصوفى إلا تحت المظلة الشرعية للتصوف، وهى المشيخة العامة للطرق الصوفية، معتبرًا ما تقوم به الساحات الصوفية السرية الأجنبية «أمرًا مشبوهًا يدخل ضمن الأخطار الكبرى التى تهدد التصوف المصرى».

ودعا «الشبراوى» الدولة أن توقف نشاط هذه الساحات الأجنبية على أرض مصر، حتى تكون هناك فرصة للطرق الصوفية المصرية بنشر فكرها ومنهجها، مختتمًا: «للأسف لا يوجد رقيب على مزاولة النشاط الصوفى، حيث أصبح الباب مفتوحًا أمام كل من هب ودب للتحدث باسم الصوفية والتصوف. فهناك الكثير من الكيانات الصوفية ظهرت مؤخرًا، ولم تحصل على تصريح رسمى بمزاولة النشاط، وهذه مشكلة كبيرة جدًا».







