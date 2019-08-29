وزير خارجية ليبيا: سنقدم ملف بالانتهاكات التركية إلى "الجنائية الدولية"

أكد وزير خارجية ليبيا عبدالهادي الحويج، أن حكومته ستعمل على تقديم ملف بالانتهاكات التركية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وأضاف الحويج، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السلطات الليبية ترصد كل التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا.

كما لفت إلى أنه سيتم تقديم بلاغات إلى المحاكم الوطنية والإقليمية من أجل محاسبة المجرمين والقتلة الذين يصدرون الموت إلى ليبيا، حيث يريدون أن تكون طرابلس عاصمة الخلافة الإسلامية.



