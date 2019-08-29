العدالة يقسو على ضمك برباعية ويتصدر مؤقتًا الدوري السعودي

حقق فريق العدالة انتصارا تاريخيا ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على ضيفه ضمك اليوم الخميس في المرحلة الثانية للمسابقة.

وارتفع رصيد العدالة، الذي حقق فوزه الأول في تاريخه بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى، إلى أربع نقاط ليحتل الصدارة مؤقتا، فيما ظل رصيد ضمك، الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين من دوري الدرجة الأولى، بلا نقاط بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في الموسم الحالي.

وافتتح الجابوني ميدوين بيتيجي التسجيل للعدالة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله السنغالي أليو سيسي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وعزز الملجاشي كاروليس أندريا ماستينور النتيجة، بإحرازه الهدف الثالث للعدالة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، فيما اختتم حسين أحمد العيسى مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82.

يذكر أن العدالة تعادل 1 -1 في مستهل مبارياته بالبطولة خلال الموسم الحالي مع مضيفه أهلي جدة، فيما خسر ضمك صفر -2 أمام مضيفه النصر (حامل اللقب) في المرحلة الأولى للبطولة.