رونالدو يعد ميسي بوجبة عشاء

تغنى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بمنافسته المستمرة منذ سنوات مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وذلك خلال تواجدهما معا أثناء حفل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.



وحضر الثنائي الحفل، الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإمارة موناكو الفرنسية، الخميس، حيث كانا مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكنهما خسرا لصالح الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي.



وقبل الإعلان عن الفائز بالجائزة، توجهت مقدمة الحفل بسؤال الثنائي عن التنافس بينهما، فقال ميسي: "كنت سعيدا بالطبع بتواجد رونالدو معي في الدوري الإسباني؛ لأن المنافسة معه كانت جيدة للغاية بالنسبة لنا".



أما رونالدو، فتحدث مازحا: "علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة لكننا لم نتناول العشاء مع بعضنا من قبل، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل عاجلا أو آجلا".



واستطرد رونالدو متسائلا: "هل سبق وأن حدث في تاريخ كرة القدم ما نعيشه في الوقت الراهن من منافسة بين اثنين من اللاعبين على مدار سنوات بهذا الشكل؟ أعتقد أن ذلك لم يحدث أبدا، وميسي يدفعني لذروة عطائي، والعكس".



وفيما يتعلق بموسمه الأول مع يوفنتوس، قال: "الموسم الماضي كان مميزا لأنني انتقلت إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات مع ريال مدريد، وفزت بعدد من الألقاب مثل الدوري والسوبر ودوري الأمم مع البرتغال ".